Die Polizei in Biarritz hat Aktivisten festgenommen, die in das Anwesen von Putins Ex-Schwiegersohn eingedrungen waren. Sie wollten dort Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg einquartieren - und sind nicht einzigen mit dieser Idee.

Von Kathrin Müller-Lancé

Es ist eine besondere Hausbesetzer-Aktion, die das am Wochenende hochgeladene Youtube-Video bezeugen soll: Auf einem herrschaftlichen Balkon flattert eine gelb-blaue Flagge, im Hintergrund der Atlantik. Gepostet hat das Video der ehemalige französische Gelbwesten-Aktivist und Blogger Pierre Haffner. Nach eigenen Angaben hat er zusammen mit dem belarussischen Aktivisten Sergej Saweliew die Villa von Putins ehemaligem Schwiegersohn in Biarritz besetzt. Sie hätten das Gebäude eingenommen, um dort ukrainische Geflüchtete aufzunehmen, schreibt Haffner auf Facebook.

In dem Video, das als Beweis für die Aktion dienen soll, sind Fotos und Videoschnipsel aus der Villa zusammengeschnitten. Immer wieder ist ein Mann, vermutlich Saweliew, zu sehen, der eine ukrainische Flagge schwenkt - mal vor dem stattlichen Haus, mal in einem Schlafzimmer, mal auf dem Balkon.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Villa, in der sich all das abspielt, soll Kirill Schamalow gehören. Der russische Oligarch ist der ehemalige Ehemann von Putins jüngerer Tochter Katerina Tichonowa. Gegenüber dem unabhängigen russischen Onlinemagazin The Insider erklärte Haffner, er habe in der Villa eine Kopie von Schamalows Pass und eine Übersetzung einer Moskauer Stromrechnung gefunden.

Mit ihrer Jagd auf die Oligarchen-Villa sind die Aktivisten in Biarritz nicht allein. In London besetzten mehrere pro-ukrainische Aktivisten eine Immobilie in der Nähe des Botschaftsviertels in London, die dem Putin-Vertrauten Oleg Deripaska gehören soll. Auf Fotos sind mehrere Personen auf einem Balkon mit Bannern zu sehen, unter anderem mit der Aufschrift: "Diese Immobilie wurde befreit."

Der Bürgermeister von London nennt die Oligarchen-Wohnungen "goldene Backsteine"

Sogar die britische Politik scheint nicht abgeneigt zu sein, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen unterzubringen. Das sei ein Akt der "poetischen Gerechtigkeit", sagte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan dem Sender Times Radio. Ein Großteil der Wohnungen in London stünden ohnehin leer. Der Labour-Politiker geht davon aus, dass viele Immobilien russischer Superreicher eher zur Geldwäsche gekauft wurden und nicht, um tatsächlich darin zu wohnen. Es handle sich nicht um Wohnungen, sondern um "goldene Backsteine", so Khan. "Ich finde, die Regierung sollte sie beschlagnahmen, und bevor sie verkauft werden, sollten sie dazu verwendet werden, Ukrainer unterzubringen." Einem Sprecher von Premierminister Boris Johnson zufolge prüft die britische Regierung tatsächlich solche Pläne.

Die Aktivisten in Biarritz wiederum mussten die Villa wieder räumen, ehe ihre Aktion so richtig starten konnte. Auf seiner Facebook-Seite postete Haffner ein Selfie, das ihn vor einer Polizeistation zeigt. Er sei festgenommen werden, schreibt er dazu. Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigt der SZ, dass am Montag drei Personen festgenommen worden sind und Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet wurden. Inzwischen seien die Aktivisten aber aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Weil es sich nur Hausfriedensbruch handele, würden sie nicht weiter strafrechtlich verfolgt, sondern lediglich belehrt.