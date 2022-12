Es ist ein kritischer Mix aus Frost und Feuchtigkeit: Autofahrer und Fußgänger müssen sich vor allem im Süden Deutschlands auf eisglatte Straßen und Fußwege einstellen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch zunächst vor Eisregen gewarnt und gab eine Unwetterwarnung heraus. "Gefährdet ist das gesamte Gebiet südlich der Linie Schwarzwald-Inn", sagte der Meteorologe Markus Übel. "Je südlicher, desto wahrscheinlicher ist der Eisregen."

Laut DWD wäre Eisregen weniger gefährlich als gefrierender Regen. Letzterer bilde auf den Straßen sofort eine glatte Oberfläche.

Am Mittwoch sei an den Alpen und im südlichen Vorland allerdings auch mit gefrierendem Regen zu rechnen. Außerdem im nördlichen Vorland und im südlichen Niederbayern. Es bestehe eine erhöhte Unwettergefahr durch Glatteis und mehrere Stunden das Risiko einer Eisschicht. Auch in der Nacht auf Donnerstag rechnet der DWD in Alpennähe mit Gefahr durch Glatteis.

Es würden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet: Möglich seien "Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr bis hin zu Schäden an der Infrastruktur wie Stromleitungen und -masten", sagte DWD-Meteorologe Robert Hausen.

In der Nordhälfte Baden-Württembergs zog schon erster Schnee vom Westen auf. Währenddessen haben glatte Straßen am Morgen in Südbaden zu mehreren Unfällen geführt.

Ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. In Gaggenau (Landkreis Rastatt) fuhr ein Fahrer mit seinem Fahrzeug auf eine Mauer auf und verletzte sich dabei leicht. Auch die Polizei Freiburg meldete mehrere Unfälle: Ein Auto sei unter anderem in eine Leitplanke gerutscht, zwei andere seien gegen eine Mauer gefahren. Ein Fahrer sei außerdem mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Straßengraben stehen geblieben.