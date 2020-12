"Du hast dein Mikro nicht an! Hast du deine Maske dabei? Wie wär's mit einer Runde Scrabble?" In diesem Seuchenjahr sagt man allerhand Dinge, die man zuvor nie gesagt hat.

Von Moritz Geier, Franziska Osterhammer und Martin Zips

Nichts ist der Mensch ohne Sprache und nichts spiegelt eine Zeit besser als die Wörter, die in ihr Verwendung finden. Insofern lohnt es sich, einmal auf die deutschen Alltagswendungen zurückzublicken, die das in jeder Hinsicht ungewöhnliche Jahr 2020 besonders geprägt haben. Mal sind sie von großer Vorsicht geprägt, mal von lästigem Bürokratismus, in jedem Fall aber schwingt in ihnen die Sehnsucht mit, dass das Leben bald wieder ein bisschen lustiger wird.