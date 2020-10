Von Veronika Wulf

Anfang April ging eine Meldung aus Hongkong um die Welt: Zwei Pandas hatten sich gepaart. Dazu muss man wissen, dass die beiden zehn Jahre lang enthaltsam gelebt hatten. Erst als der Zoo wegen Corona schließen musste, zeigten sie wieder Interesse aneinander. So oder so ähnlich stellen sich offenbar auch einige Menschen das Sexualverhalten ihrer eigenen Spezies vor. Ausgangssperre? Kontaktverbot? Was bleibt den Menschen da noch als Beschäftigung? Klar: Sex.