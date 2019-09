Im Hochschul-Bestechungsskandal in den USA ist Schauspielerin Felicity Huffman ("Desperate Housewives") zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt worden. Das hat das zuständige Gericht in Boston am Freitag entschieden. Zudem wurde Huffman zu einer Geldstrafe von 30 000 Dollar (umgerechnet etwa 27 000 Euro) und 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Die 56-jährige Schauspielerin hatte sich bereits im Mai schuldig bekannt, 15 000 Dollar Schmiergeld gezahlt zu haben, damit Antworten ihrer ältesten Tochter bei einer Aufnahmeprüfung für eine Elite-Uni nachträglich aufgebessert wurden.

Die Schauspielerin war die erste von 34 Eltern, die deswegen am Freitag verurteilt wurde. Insgesamt wurden 51 Personen beschuldigt, das ist der bislang größte derartige Fall in den USA. Der Anklage zufolge sprachen sich Eltern ab, Testergebnisse zu manipulieren und Trainer in Sportarten zu bestechen, damit ihre Kinder an Elite-Unis als angeworbene Athleten zugelassen werden - oft in Sportarten, die sie manchmal gar nicht ausübten.

Huffman hatte vor dem Urteil gehofft, um eine Gefängnisstrafe herum zu kommen. Ihre Anwälte hatten das Gericht gebeten, lediglich eine Bewährungsstrafe, eine Geldbuße und Sozialdienste zu verhängen. Die Anklage hingegen hatte auf einen Monat Haft und eine Geldstrafe von 20 000 Dollar plädiert.

Vor Gericht zeigte Huffman sich reumütig. Mit Tränen in den Augen beschrieb sie, wie ihre Tochter sie fragte, warum sie ihr nicht vertraut habe. "Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, Sophia", sagte Huffman. "Ich hatte Angst. Ich war dumm, ich hatte so unrecht. Ich schäme mich zutiefst für das, was ich getan habe. Ich habe mehr Schaden angerichtet, als ich mir je vorstellen konnte. Ich sehe nun all das, was mich auf diesen Weg geführt hat, aber keiner dieser Gründe zählt, weil ich am Ende eine Wahl hatte. Ich hätte nein sagen können."

Huffmans Strafmaß gilt als Fingerzeig für die Verhandlungen gegen eine Reihe weiterer Angeklagte. Unter ihnen sind auch die Schauspielerin Lori Loughlin (bekannt aus der Sitcom "Full House") und ihr Mann, der Modedesigner Mossimo Giannulli.