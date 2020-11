Von Jana Stegemann, Engelskirchen

Es gibt diesen einen Ort in Deutschland, an dem ausschließlich nette Briefe ankommen. Zehntausende, jedes Jahr. Und das seit 35 Jahren, immer im November und Dezember, allein 2019 waren es 140 000 aus 50 Ländern. Von außen sieht das Gebäude mit der Adresse "Engels-Platz 2" in Engelskirchen wenig heimelig aus, ein Industriemuseum im Oberbergischen Land, 40 Kilometer von Köln entfernt. Ein graues Treppenhaus mündet in einen Raum mit Sprossenfenstern, der mit Lichtern, glänzenden Kugeln in Rot und Gold sowie kleinen und großen Tannenbäumen geschmückt ist. Willkommen in der Schreibstube des Christkindes.