Erst kam Corona, dann eine Jahrhundertflut. Und die Partei macht hier eine Schleuse auf, dort eine zu, verschont die eine Stadt und flutet die nächste. Vom Überleben in der chinesischen Provinz Hubei.

Von Lea Deuber, Peking

Nur die Mutigsten steigen in die Höhle. So war das schon immer. An einigen Stellen ist sie gerade breit genug, um sich durchzuzwängen, das Wasser steht einem immer mal wieder bis zur Hüfte. Ein junger Mann tastet sich langsam voran. Die Taschenlampe seines Handys strahlt nur ein paar Meter weit, seine kurze Hose und sein Shirt sind schlammverschmiert. Die Sandalen hat er schon lange ausgezogen, es ist rutschig hier drinnen. Als kleiner Junge, sagt er, sei ihm der Weg kürzer vorgekommen. Aber da sei das Wasser auch nur vom Himmel gefallen.