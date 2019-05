9. Mai 2019, 13:40 Uhr Hotel in Berlin-Neukölln Bodyguard des Bundespräsidenten verliert seine Dienstwaffe

Frank-Walter Steinmeier wird von einem BKA-Kommando geschützt. Einer der Beamten soll jetzt seine Pistole in einem Hotel im Stadtteil Neukölln verloren haben.

Ein Bodyguard des Bundespräsidenten hat in einem Hotel in Berlin-Neukölln seine Dienstwaffe verloren. Das Bundeskriminalamt bestätigt den Fall, über den zunächst der Tagesspiegel berichtet hatte.

Der Polizist, der derzeit dem Kommando angehört, das Frank-Walter Steinmeier schützt, soll nach Informationen der Zeitung seine Glock-17 in einem Drei-Sterne-Hotel nahe des U-Bahnhofs Grenzallee verloren haben. Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) zufolge ermittelt jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft, wie die Waffe abhandenkommen konnte und ob sich eine Straftat ereignet hat. Der Pressestelle der Berliner Generalstaatsanwaltschaft war der Fall am Donnerstagmittag allerdings noch "vollkommen unbekannt".

Nähere Angaben will auch das BKA nicht machen. Der Schutz des Bundespräsidenten sei eine sensible Angelegenheit. Zuständig hierfür ist die Sicherungsgruppe des BKA, die alle Verfassungsorgane schützt. Innhalb dieser Abteilung gibt es Kommandos für bestimmte Aufgaben, eines ist speziell für Steinmeiers Personenschutz zuständig. Beamte des Kommandos sind an allen Aufenthaltsorten des Bundespräsidenten vor Ort. Auch bei Auslandsreisen begleiten sie ihn.

Am gestrigen Mittwoch, dem Tag, an dem der Polizist nach Tagesspiegel-Informationen seine Waffe im Hotel verloren haben soll, hielt sich der Bundespräsident noch in Deutschland auf. Gemeinsam mit Familienministerin Franziska Giffey, Arbeitsminister Hubertus Heil und Umweltministerin Svenja Schulze eröffnete Steinmeier die Digitalkonferenz Republica. Derzeit ist Steinmeier auf dem Weg nach Slowenien. Bei dem Auslandstermin wird ihn der betroffene Personenschützer aber nicht begleiten. Der Beamte sei "bis zur Klärung des Sachverhalts von seinen Personenschutzaufgaben entbunden", teilt das BKA mit.