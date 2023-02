Bruce Willis leidet an Demenz

Der amerikanische Schauspieler Bruce Willis ist an Demenz erkrankt. Seine Familie gab nun eine genauere Diagnose bekannt.

Der US-Schauspieler Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz, wie die Ehefrau des Schauspielers, Emma Heming-Willis, 44, und seine Ex-Frau Demi Moore, 60, in wortgleichen Posts auf Instagram bekannt gegeben haben. In ihrer Mitteilung erklärte die Familie, es sei "eine Erleichterung, jetzt eine klare Diagnose zu haben, auch wenn es schmerzhaft ist". Herausforderungen mit Kommunikation sei nur ein Symptom dieser Krankheit, mit der Willis, 67, nun konfrontiert sei, hieß es weiter.

Frontotemporale Demenz (FTD) wird durch das Absterben der Nervenzellen in den Stirn- und den Schläfenlappen des Gehirns verursacht. Sie macht sich durch Veränderungen der Persönlichkeit, gestörtes Sozialverhalten, Teilnahmslosigkeit und Aggressivität bemerkbar. "Bei Menschen unter 60 Jahren ist FTD die häufigste Form der Demenz", hieß es in der Mitteilung. Die Familie hoffe, dass die Aufmerksamkeit der Medien auf diese Krankheit gelenkt werden könne, die viel mehr Forschung benötige.

Im Frühjahr 2022 war bei Willis Aphasie diagnostiziert worden. Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Damals hatte Willis auch das Ende seiner Filmkarriere verkündet. Seitdem sei sein Zustand fortgeschritten, schrieb die Familie am Donnerstag. Auch Willis' erwachsene Töchter Rumer, Scout und Tallulah teilten die Instagram-Botschaft.

Moore und Willis hatten 1987 geheiratet und gaben 1998 ihre Trennung bekannt, sie haben drei erwachsene Töchter. Seit 2009 ist Willis mit dem Model Emma Heming verheiratet, das Paar hat zwei Töchter.

Willis ist einer der berühmtesten Hollywood-Schauspieler. Er schaffte 1988 seinen internationalen Durchbruch mit dem Kinofilm "Stirb langsam" in der Rolle des John McClane, den er auch in mehreren Fortsetzungen spielte. Der 1955 im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geborene Willis hatte seit den 70er Jahren als Schauspieler gearbeitet.