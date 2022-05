Bremerhaven:Schüsse an Schule - ein Mensch verletzt

An einer Schule in Bremerhaven ist am Morgen geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ob es sich dabei um ein Kind oder eine erwachsene Person handelte, ist noch unklar. Sie sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, berichtet das Portal Nord 24. Bei dem Vorfall am Lloyd-Gymnasium sei ein mutmaßlicher Täter gefasst. Er werde vernommen. Ein Sondereinsatzkommando aus Bremen durchsuche die Schule, um auszuschließen, dass es weitere Täter gebe. Schüler der Oberstufe hätten sich in ihren Klassenräumen verbarrikadiert.

