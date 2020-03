Es ist gerade mal zwölf Wochen her, da prophezeite Boris Johnson einen Baby-Boom. "Amors Pfeile werden fliegen, wenn wir den Brexit umgesetzt haben. Im ganzen Land wird die Romantik erblühen", sagte er der Sunday Times. Nun ist es ja so, dass Johnson schon vieles versprochen hat, was am Ende dann doch nicht eingetreten ist; aber in diesem Fall kann man ihm nicht vorwerfen, dass er seinen Teil nicht dazu beigetragen hätte. Und so ließ der britische Premierminister am Samstag verkünden, dass er und seine Partnerin Carrie Symonds sich verlobt haben und im Frühsommer ein Kind erwarteten.

Glaubt man der britischen Yellow Press, hat Johnson seine 31-jährige Freundin im Weihnachtsurlaub auf der Karibikinsel Mustique gefragt, ob sie ihn heiraten wolle. Der 55 Jahre alte Johnson ist bereits zweimal geschieden, ihm wurden immer wieder Affären nachgesagt.

Wie viele Kinder er tatsächlich hat, ist nicht ganz klar. Bei einem Radiointerview im vergangenen Jahr weigerte er sich, deren genaue Anzahl zu nennen. Britischen Medienberichten zufolge sollen es mindestens fünf sein. Johnson wäre der erste Premierminister seit 250 Jahren, der sich während seiner Amtszeit vermählt.

2010 gab es zuletzt Nachwuchs in der Downing Street

Symonds und Johnson kennen sich seit seiner Zeit als Londoner Bürgermeister. Als er 2012 erfolgreich um seine Wiederwahl kämpfte, arbeitete sie in seinem Kampagnenteam. Bevor Johnson Premierminister wurde, war sie in der Kommunikationsabteilung für die Konservative Partei tätig und engagierte sich für die Umweltorganisation Oceana. Im Wahlkampf tourte sie mit ihrem Hund Dilyn durch Wahlkreise, um für die Tories zu werben. Aufgrund ihrer politischen Erfahrung gilt sie als jemand, auf deren Rat Johnson hört. Im Londoner Regierungsviertel wird sie "Flotuk" genannt; die Abkürzung steht für "First Lady of the UK".

Zuletzt gab es im Jahr 2010 Nachwuchs in 10 Downing Street. Damals konnten sich Premierminister David Cameron und seine Frau Samantha über die Geburt ihrer Tochter Florence freuen. Johnsons Verlobte Carrie Symonds teilte ihre Vorfreude am Wochenende über ihren Instagram-Account. "Ich fühle mich unglaublich gesegnet", schrieb sie unter ein Foto, das sie lächelnd mit einem Strohhut zeigt. Neben ihr: ein blonder Wuschelkopf, der ihr mit geschlossenen Augen einen Kuss auf die Wange gibt.