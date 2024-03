Detailansicht öffnen (Foto: Carsten Koall/dpa)

Einen ganz anderen Anblick bieten die Spargelfelder in Brandenburg, wo die Saison soeben eröffnet wurde. Die Spargelbauern rechnen nach einem frühen Erntestart mit einer guten Saison. Zu Ostern kann das regionale Gemüse schon auf den Teller kommen.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Wolfgang Schmidt/IMAGO/Wolfgang Schmidt)

Handbemalte Ostereier hängen an einem Marktstand in Berga. Der Osterpfad Vogtland verläuft über mehrere Städte und Orte entlang des deutsch-tschechischen Grenzgebiets - von Berga in Thüringen bis Cheb in der Region Karlsbad. Die Strecke wird gesäumt von Märkten, Verkaufsständen und geschmückten Brunnen.

Rund um den Globus veranstalten Christinnen und Christen Prozessionen, Feste und Rituale, um die Karwoche zu zelebrieren und das bevorstehende Osterfest zu feiern.

Detailansicht öffnen (Foto: FEDERICO PARRA/AFP)

In Caracas stellen katholische Gläubige die Kreuzigung Jesu Christi während einer Karfreitagsprozession im Armenviertel Petare nach.

Detailansicht öffnen (Foto: Vatican Media/Vatican Media/Romano Siciliani/K)

Ordensfrauen und Gläubige beten an Karfreitag bei der traditionellen Kreuzwegandacht vor dem Kolosseum in Rom.

Detailansicht öffnen (Foto: ANTHONY WALLACE/AFP)

Im südkoreanischen Seoul nehmen christliche Gläubige an einer Osterparade teil.

Detailansicht öffnen (Foto: JOHAN ORDONEZ/AFP)

Eine Prozession zum Heiligen Begräbnis führt durch die Straßen von Guatemala-Stadt.

Detailansicht öffnen (Foto: LUIS GANDARILLAS/EPA)

Im bolivianischen La Paz stellen Gläubige den Kreuzweg, die Leiden von Jesus Christus und seiner Anhänger nach.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Carlos Garcia Granthon/IMAGO/ZUMA Wire)

Schwarz gekleidete Frauen, geschmückt mit Mantille und Kamm, tragen bei einer religiösen Prozession am Karfreitag Kerzen durch die Straßen von Lima.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Luis E Salgado/IMAGO/ZUMA Wire)

Bei einer Prozession der Stille schreiten Priester der Bruderschaft von Morelia durch die Straßen der mexikanischen Stadt. Das Ritual in der "Semana Santa" zieht sich bis zu zwölf Stunden hin.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Antonio Balasco/IMAGO/Antonio Balasco)

Auch diese Männer, Frauen und Kinder sind leidensfähig: In weißen Kutten vollziehen sie zu Ehren der Schmerzhaften Muttergottes das Karfreitags-Ritual in den Gassen von San Lorenzo Maggiore. "Battenti", die Schlagenden, werden die Teilnehmenden der Prozession in der süditalienischen Stadt genannt: Sie tragen Dornenkronen und geißeln sich selbst, dabei sind ihre Gesänge und das Klirren der Geißeln zu hören.

Detailansicht öffnen (Foto: DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP)

Katholische Christen in der Hauptstadt Kameruns, Jaunde, halten während einer Prozession gemeinsam ein Kreuz aufrecht, um an die letzte Etappe des Kreuzwegs zu erinnern.

Detailansicht öffnen (Foto: GAGAN NAYAR/AFP)

Nicht nur Christen, auch die Hindus feiern: Anlässlich des "Rang Panchami"-Festes, das am 5. Tag nach Holi, dem hinduistischen Frühlingsfest der Farben, stattfindet, werfen Feiernde bei einer Prozession im Rajwada-Palast in Indore mit farbigem Pulver um sich.

Detailansicht öffnen (Foto: Kevin Mohatt/REUTERS)

Unterdessen, 13 000 Kilometer weiter, bereiten sich an der U.S. Air Force Academy in Colorado Springs die neuen Kadetten auf ihre Ausbildung vor. Jedes Jahr treten etwa 1400 Neuzugänge an der exklusiven Militärakademie an. Die roten Umrisse der Fußabdrücke zeigen an, wo die jungen Leute während ihres ersten Tages stehen sollen.

Detailansicht öffnen (Foto: Kevin Mohatt/REUTERS)

Die Ausbildung ist hart, Individualität sekundär. Was gar nicht geht: lange Haare. Deshalb muss der Kadett Anthony Lumia unter den Rasierer.