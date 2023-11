Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod eines fünf Jahre alten Mädchens im Bürgerpark Pankow hat das Berliner Landgericht den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 20-Jährige am 21. Februar in der Grünanlage mehrmals auf das Kind einer Bekannten einstach, das ihm an jenem Nachmittag anvertraut war. Das Mädchen starb wenig später in einem Krankenhaus. Das Motiv für die Tat ist in der rund dreimonatigen Verhandlung im Dunkeln geblieben. Der Angeklagte äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.