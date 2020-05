Vor Gericht ist der 27 Jahre alte Angeklagte vor allem durch seine emotionslose Aussage aufgefallen. Selbst Details der ihm vorgeworfenen Taten hatte er in seinem Geständnis gelassen vorgetragen. Erst in bei seinem Schlusswort weinte der sonst so kontrolliert wirkende angeklagte Bundeswehrsoldat: "Ich kann mich dafür nur entschuldigen." Er wisse nicht, wie es dazu habe kommen können.

Nun ist der Mann zu zehn Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Ihm wurde damit von der Auswärtige Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers eine verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen.

Damit übertraf das Urteil sogar die Forderungen der Staatsanwaltschaft - neun Jahre Haft und Einweisung. Die Verteidigung hatte dagegen für sieben Jahre Haft plädiert, allerdings mit der Möglichkeit, auch noch später eine Sicherungsverwahrung anzuordnen. In der Anklageverlesung hatte die Staatsanwaltschaft festgestellt, der Mann sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Drei der Kinder waren Nebenkläger und wurden vor Gericht von Anwälten vertreten. Und es wird nicht das letzte Urteil im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach sein.

Der Bundeswehrsoldat musste sich vor Gericht verantworten, weil er vier kleine Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren in mehr als 30 Fällen sexuell schwer missbraucht, Videos und Fotos davon angefertigt und diese mit anderen getauscht hat. Vor allem seine zweijährige Tochter und sein drei Jahre älterer Stiefsohn wurden Opfer der Taten des Mannes, aber auch seine dreijährige Nichte und ein zweijähriges Mädchen wurden durch ihn missbraucht.

Es sind schwerwiegende Fehler passiert

Das zweijährige Mädchen, das nicht mit ihm verwandt ist, ist die Tochter von Jörg L., der in einem anderen Verfahren wegen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Köln angeklagt ist. Die beiden haben unter anderem ihre eigenen Kinder miteinander getauscht, um sich an ihnen zu vergehen. Die beiden Männer hatten, so sagte der Angeklagte vor Gericht aus, eine enge Beziehung. Er sprach von einer "Freundschaft Plus". Kennengelernt hatten sie sich über eine weltweit agierende Skype-Pädophilengruppe mit mehr als 1000 Mitgliedern.

Während der Ermittlungen gegen den in Bergisch Gladbach lebenden Jörg L. flog im Oktober 2019 ein bundesweiter Kinderpornografie-Tauschring von schockierendem Ausmaß auf. Allein in NRW spricht die Polizei von 21 Angeschuldigten, davon sind neun in Untersuchungshaft. 40 Hinweise auf Straftaten seien an andere Bundesländer weitergeleitet worden. Zudem wertet die Polizei noch immer riesige Datenmengen aus, um weitere mutmaßliche Täter zu identifizieren. Im November nannte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer die Ermittlungen eine "Mammutaufgabe".

Obwohl die Ermittler viel Energie in die Aufarbeitung des Missbrauchskomplexes Bergisch Gladbach stecken, sind im Fall des Soldaten zuvor schwerwiegende Fehler gemacht worden. Nachdem der 27-Jährige bereits im Sommer vom Jugendamt angezeigt worden war, hatte die Staatsanwaltschaft keine Untersuchungshaft beantragt. Der Mann musste bei seiner Familie ausziehen. Nachdem seine Kinder nicht mehr greifbar für ihn waren, hatte er sich jedoch noch an seiner dreijährigen Nichte vergangen. Erst im Herbst, als im Fall Bergisch Gladbach ermittelt wurde, kam der Mann schließlich in Untersuchungshaft.