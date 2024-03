Das Feuer sei in der Nacht gegen 3.50 Uhr ausgebrochen, sagte die Polizeisprecherin. Die Brandursache sei Bestandteil der Ermittlungen. Begonnen habe der Brand laut Einsatzkräften im Zimmer eines Bewohners, schreibt der WDR. Als die Feuerwehr am frühen Morgen gegen 5 Uhr eingetroffen sei, war die Situation dem Bericht zufolge bereits dramatisch. Sie habe teilweise Fenster einschlagen müssen, um die Heimbewohner in Sicherheit zu bringen. Einige Bereiche des zweistöckigen Gebäudes hätten die Rettungskräfte nicht mehr betreten können, weil sich das Feuer schon zu weit ausgedehnt hatte.

Inzwischen hat die Feuerwehr die Lage offenbar unter Kontrolle. Es liefen noch Nachlöscharbeiten, sagte die Polizeisprecherin, ein Vollbrand bestehe aber nicht mehr. Die Verletzten seien im Krankenhaus. Derzeit würden insgesamt 46 Menschen betreut, schreibt der WDR, 32 Zimmer seien unbewohnbar.

Bedburg-Hau liegt am unteren Niederrhein im Kreis Kleve, nah an der Grenze zu den Niederlanden. Der Ort hat etwas mehr als 13 000 Einwohner.