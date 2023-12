In London ist ein neues Werk des Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht. Aber nicht mal eine Stunde später war es schon wieder weg - mutmaßlich wurde es gestohlen. Auf ein Stoppschild im Stadtteil Peckham hatte Bansky drei Drohnen gemalt.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, haben zwei Männer das Schild am Freitag entfernt. Sie sind dann davongerannt. Wer die Männer sind, ist unklar. Die Werke von Banksy gelten als sehr wertvoll.

Detailansicht öffnen Das neueste Werk des britischen Street-Art-Künstlers: ein Stoppschild auf das drei Drohnen gesprayt sind. (Foto: Aaron Chown/dpa)

Detailansicht öffnen Der Mann, der das Schild abbaute, flüchtete damit. (Foto: Aaron Chown/AP)

Kurz vor der Aktion hatte der britische Künstler drei Fotos des Schildes auf seinem offiziellen Instagram Account hochgeladen. Auf diese Weise gibt der Brite üblicherweise seine Urheberschaft bekannt. Bereits nach einer Stunde hatte der Beitrag mehr als 270 000 Likes gesammelt. Einen Bezug oder Titel nannte Banksy zunächst nicht. Als möglich gilt, dass der Künstler sich mit dem Kunstwerk gegen den Einsatz von Drohnen zur gezielten Tötung von Personen stellen wollte.

Politisch hatte sich Banksy wiederholt an der Seite der Ukraine positioniert. An der israelischen Politik übte der anonyme Street-Artist, der auch schon im Gazastreifen malte und ein derzeit wegen des Krieges geschlossenes Hotel im Westjordanland betreibt, immer wieder künstlerisch Kritik.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Werk des Künstlers in diesem Jahr entfernt wurde. Zum Valentinstag hatte er im typischen Stil ein Gemälde an die Wand eines Hauses im südostenglischen Margate gesprüht. Das Bild macht auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerksam. Es wurde abgebaut, um es vor Sachbeschädigung zu schützen, und zunächst in einem Freizeitpark aufgestellt.

Detailansicht öffnen Das Kunstwerk in südenglischen Margate zeigt eine Hausfrau aus den 1950er-Jahren mit einem blauen Auge und einem fehlenden Zahn, die ihren Mann in eine Gefriertruhe steckt. (Foto: WILLIAM EDWARDS/AFP)

Die wahre Identität des Künstlers Banksy ist ein Rätsel. Klar ist aber, dass er gebürtiger Brite ist. Seine gesprayten Arbeiten finden sich etwa auf Wänden oder Mauern an inzwischen unzähligen Orten weltweit.