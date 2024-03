SZ Plus Großbritannien : Wenn Zehnjährige vor Gericht gestellt werden

In England, Wales und Nordirland werden Kinder so früh strafmündig wie nirgends sonst in Europa. Die UN fordern seit Jahren, das Alter anzuheben, doch die Regierung sieht keinen Grund dazu. Das hat auch mit einem der schrecklichsten Morde der britischen Justizgeschichte zu tun.