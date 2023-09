Deutsche Bahn:Ausfälle auf der Strecke Berlin - Hannover - NRW

Betroffen sind auch Verbindungen von Berlin nach Köln und Amsterdam. Laut Angaben der Deutschen Bahn werden die IC- und ICE-Züge zwischen Hamm - Bielefeld - Hannover umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten. Die IC-Züge Amsterdam - Berlin fallen zwischen Bad Bentheim und Berlin aus. Der ICE-Sprinter (ohne Halt zwischen Köln und Berlin) fällt vollständig aus.

Die Ursache für die Probleme liegt in Wunstorf bei Hannover. Dort sei in der Nacht die Oberleitung heruntergefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Kurz darauf habe sich ein Wagon eines Güterzuges entzündet und einen Großeinsatz mit 180 Feuerwehrleuten zur Folge gehabt. Auch Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden. Wie lange die Störung voraussichtlich andauern wird, ist dem Sprecher zufolge noch nicht klar. Pendler und Reisende müssten jedoch viel Geduld mitbringen.