Der Prozess um den rechtsextremen Terroranschlag von Halle beginnt am Dienstag. Verfolgen Sie die Pressekonferenz am Landgericht Magdeburg im Livestream.

Am Dienstag beginnt in Magdeburg der Prozess wegen des rechtsextremen Terroranschlags von Halle. Vor Beginn gibt das Landgericht Magdeburg heute von 16 Uhr an eine Pressekonferenz.

Angeklagt ist der 28-jährige Stephan B. aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Attentäter hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. Er schoss auf eine Holztür und warf Sprengsätze. Als es ihm nicht gelang in die Synagoge einzudringen, erschoss er auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau. Im Anschluss tötete er in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann.