Adele, 35, britische Sängerin, hätte ihren Immobiliendeal mit Sylvester Stallone, 76, US-amerikanischer Schauspieler, beinahe platzen lassen. Im vergangenen Jahr kaufte sie Stallones Villa in Los Angeles - und zwar mit Rocky-Statue am Pool. Die Skulptur stellt den fiktiven Boxer Rocky Balboa dar, den Stallone mehrfach gespielt hat. Stallone hätte das Erinnerungsstück an seine großen Filmerfolge gerne mitgenommen, wie er jetzt dem Wall Street Journal sagte. Adele habe aber gefordert, wenn er die Statue nicht da lasse, würde das den ganzen Deal zunichte machen.

Detailansicht öffnen (Foto: Kay Blake/dpa)

Britney Spears, 41, US-amerikanische Sängerin, feiert ihre Familienzusammenführung. Zu einem Instagram-Video, das sie tanzend auf einem Boot zeigt, schrieb sie: "Es war schön, meine Schwester letzte Woche am Set zu besuchen !!! Ich habe euch so sehr vermisst!!!" Jamie Lynn Spears, 32, arbeitet als Schauspielerin und dreht gerade den Film "Zoey 102". Vor zwei Jahren hatten sich die beiden Schwestern noch öffentlich gestritten; Britney hatte rechtliche Schritte gegen ein Buch von Jamie Lynn eingeleitet und ihr vorgeworfen, bewusst an der Vormundschaft beteiligt gewesen zu sein, die inzwischen gerichtlich beendet wurde.

Detailansicht öffnen (Foto: Frederic Kern/imago/Future Image)

Julia Jäkel, 51, Verlegerin und Managerin, sucht einen Radfahrer. Wie sie auf Linkedin schreibt, war sie in Hamburg mit ihrem gut 30 Jahre alten Cabrio unterwegs, als der Mann sie an einer Ampel eindringlich warnte: Er fahre schon eine Weile hinter ihr her, aus ihrem Auto laufe Benzin, sie müsse sofort rechts ranfahren und eine Werkstatt anrufen. "Er war voller Nachdruck", schreibt Jäkel. Sie stand noch an der Ampel, da schlugen schon die Flammen aus dem Motor. Das Auto sei komplett abgebrannt. Nun wolle sie dem Radfahrer danken und bittet auf der Plattform um Mithilfe: "Wäre er mir nicht hinterher geradelt und hätte er mich nicht so insistierend angesprochen - mir wäre das Ganze während der Fahrt passiert."

Jonas Deichmann, 36, deutscher Forrest Gump, freut sich über seinen Vorsprung. Vor seiner geplanten USA-Durchquerung sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Ich werde in den nächsten vier Monaten mehr erleben als die meisten Leute in zehn Jahren". Der Extremsportler hat vor, in dreieinhalb Wochen mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles zu fahren - und dann in 100 Tagen zurückzulaufen. Deichmann, der in der Netflix-Doku "Das Limit bin nur ich" zu sehen ist, hat schon mehrere Kontinente mit dem Rad durchquert und radelnd, laufend und schwimmend die 120-fache Distanz des Ironmanns in einer Tour um die Erde zurückgelegt. Als er 2021 durch Mexiko lief, schlossen sich ihm immer mehr Hobbysportler an. Für sein Gepäck hat er auf der USA-Reise mehrere Taschen am Fahrrad - auf dem Rückweg zu Fuß will er einen Anhänger hinter sich herziehen.