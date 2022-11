Abdallah Abou-Chaker ist in der Berliner Clan-Szene eine bekannte Größe. Wie der Stern berichtet, wurde der 40-Jährige nun in einer Blitzaktion festgenommen und ausgeflogen. Die Polizei hat die Festnahme am Freitag bestätigt. Den Beamten zufolge waren in der Nacht zuvor mehrere Zivilfahrzeuge vor einem Café in Berlin-Charlottenburg in der Windscheidstraße vorgefahren, bewaffnete Polizisten hätten ihn überwältigt und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in den Libanon ausgeflogen.

Jahrelang hatten die Berliner Behörden versucht, Abdallah Abou-Chaker abzuschieben. Obwohl Strafverfolger sicher waren, dass er aus dem Libanon stammt, galt seine Staatsangehörigkeit offiziell lange als "ungeklärt", der Libanon verweigerte daher eine Aufnahme.

Mittlerweile befindet sich Abdallah Abou-Chaker in Beirut auf freiem Fuß

Abdallah Abou-Chaker hatte in Deutschland insgesamt zehn Jahre im Gefängnis verbracht - unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung, Zuhälterei und räuberischer Erpressung. Zuletzt saß er Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungsvorwürfen und des Verdachts der Zwangsprostitution in Untersuchungshaft, kam aber bald wieder frei. Die Berliner Polizei hatte dem Intensivtäter sogar einen eigenen Sachbearbeiter zugeteilt. Auf Instagram hat sich der 40-Jährige wiederholt mit teuren Autos, Luxusuhren und Goldschmuck präsentiert.

"Abdallah ist staatenloser Palästinenser und hatte gerade eine zweijährige Duldung bekommen. Wir verstehen das nicht", zitiert die Bild Mitglieder aus dem Abou-Chaker-Kreis, die ihr Unverständnis über die Abschiebung äußern. Mittlerweile befindet sich Abdallah Abou-Chaker in Beirut auf freiem Fuß: Nach seiner Ankunft am Flughafen und einer Überprüfung soll er von den dortigen Behörden freigelassen worden sein.

Die Berliner Staatsanwaltschaft sah sich am Freitag nicht in der Lage, sich kurzfristig zum Sachverhalt zu äußern. Nach Informationen des Stern gehen Insider davon aus, dass nun möglicherweise auch zwei jüngere Brüder von Abdallah Abou-Chaker in den Libanon abgeschoben werden könnten. Die beiden wurden am 15. November 2021 vom Landgericht Berlin wegen Betrugs zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.