Über eine Zweitkarriere des Kulturreferenten als DJ ist nichts bekannt. Interessant wäre auch zu wissen, zu welcher Platte Anton Biebl hier gegriffen hat. War es der Lockdown-Blues-Sampler Vol. 3? Oder ein Best-of-Mix mit Sanierungs-Stau-Balladen? Fakt ist, dass Biebl aus gutem Grund am DJ-Pult posierte (links neben Frauke von der Haar, Direktorin des Stadtmuseums, und Edwin Grodeke vom Kommunalreferat): Mit Riviera Records und Radio 80 000 sind kürzlich ein Schallplattenladen für elektronische Musik und ein nicht-kommerzieller Online-Radiosender in das Münchner Stadtmuseum (Ladenzeile Rosental) eingezogen, und so eine gelungene neue Zwischennutzung darf medienwirksam zelebriert werden. In dem Plattenladen sollen fortan auch Künstler ausstellen (Infos zum Besuch: rivierarecords.de). Das Team von Radio 80 000 möchte den Laden am Rindermarkt hauptsächlich als Studio nutzen. Bis zur Sanierung des Stadtmuseums (voraussichtlicher Beginn: 2025) sollen die Räume der Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung stehen, das entsprechende Kompetenzteam war eine der treibenden Kräfte der Aktion.