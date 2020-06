Auch wenn das Dok-Fest 2020 dieses Jahr nicht in seinen langjährigen Partnerkinos stattfinden konnte, unterstützten doch mehr als die Hälfte der Zuschauer der digitalen Festival-Ausgabe die Kinos beim Ticketkauf mit einem Solidarbeitrag. Von den Festivalpässen, die 50 Euro kosteten, flossen jeweils automatisch drei Euro an die Partnerkinos. Außerdem konnten die Zuschauer bei den Einzeltickets zusätzlich zum Preis von 4,50 Euro freiwillig einen Euro als Solidarbeitrag spenden. Insgesamt kamen so mehr als 19 000 Euro zusammen, und das Dok-Fest München kann jeweils rund 6 400 Euro an die Münchner Partnerkinos City/Atelier, Rio Filmpalast und Neues Maxim überweisen. Anlässlich der symbolischen Übergabe an die Kinobetreiber stellte Festivalleiter Daniel Sponsel fest: "So gut das Onlinefestival auch lief: Wir haben dieses Jahr schmerzlich gespürt, wie unersetzlich die Kinos als Orte des gemeinsamen Filmerlebens und der Begegnungen sind".