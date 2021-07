Bei einem Zusammenstoß von einem Motorrad und einem Auto in der Nähe des Ostfriedhofs hat es am frühen Montagnachmittag einen Schwer- und einen Leichtverletzten gegeben. Die Kollision an der Kreuzung Tegernseer Landstraße und St.-Bonifatius-Straße war so heftig, dass der Pkw zwei parkende Wagen beschädigte und schließlich ins Schaufenster eines Geschäftes krachte. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer habe leichtere Verletzungen erlitten.