30. Januar 2019, 18:36 Uhr Zeugen gesucht Frauen bestehlen Seniorinnen

Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstag zwischen 16 und 18.30 Uhr in Neuhausen und in Laim zwei Seniorinnen bestohlen. In beiden Fällen sprachen sie ihre Opfer an und baten um einen Zettel und einen Stift. Als die Seniorinnen beides holen wollten, folgten ihnen die Betrügerinnen in ihre Wohnungen und baten sie, etwas aufzuschreiben. Später merkten die beiden älteren Frauen unabhängig voneinander, dass ihnen Schmuck und Bargeld fehlten. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Beide Betrügerinnen waren dunkelhaarig. Eine soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und auffällige Haare tragen. Die andere war zwischen 35 und 45 Jahre alt.