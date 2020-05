Das Museum im Kulturspeicher hat von 1. September an eine neue Chefin. Die Kunstwissenschaftlerin Luisa Heese folgt auf Marlene Lauter, die im Herbst in den Ruhestand geht. Die neue Direktorin war bis Mai 2020 kommissarische Leiterin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Geboren 1984 in Göttingen, studierte sie von 2005 bis 2013 Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit Hauptfach Kunstwissenschaft und Bildende Kunst. Nach einem Volontariat als kuratorische Assistenz an der Kunsthalle Baden-Baden arbeitete sie dort seit 2015 als Kuratorin und seit 2019 als kommissarische Direktorin.