Die beiden städtischen Wohnbaugesellschaften Gewofag und GWG wollen in den kommenden Jahren fast 400 neue Wohnungen in der Gemeinde Poing östlich von München errichten. Von Juni an sollen in zehn Gebäuden die ersten 157 im neu entwickelten Quartier "Lerchenwinkel" gebaut werden. Dort sollen einmal insgesamt 800 Wohneinheiten für 2000 Bewohner entstehen.

Von den insgesamt fast 400 Wohnungen fielen 156 unter die Einkommensorientierte Förderung (EOF), die Miete weiterer 91 Wohnungen sei preisgedämpft, die übrigen Wohnungen seien freifinanziert. Allein die Gewofag wird für zwei Bauabschnitte mehr als 100 Millionen Euro investieren.

Der Sprung über die Stadtgrenze ist für beide Unternehmen nicht neu: Die Gewofag bewirtschaftet seit mehreren Jahrzehnten Wohnanlagen in Taufkirchen, die GWG in Germering. Denn Wohnungsknappheit und hohe Mietpreise seien keine ausschließlich münchnerischen Phänomene, so GWG-Geschäftsführer Armin Hagen.