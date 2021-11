Mehr Windräder auf Münchner Stadtgebiet? "Es ist höchste Zeit", findet nicht nur Herbert Danner, der für die Grünen im Bezirksausschuss (BA) Trudering-Riem sitzt. Das Gremium will nun wissen, ob eine Windkraftanlage im Stadtbezirk möglich wäre. Konkret könnten sich die Lokalpolitiker Flächen östlich des Umschlagbahnhofs Riem in der Nähe des Riemer Parks oder auf dem Messefreigelände südlich der A94 vorstellen. Einen ähnlichen Antrag hatte der BA bereits vor zehn Jahren gestellt. Damals sei das Vorhaben allerdings an einer Antwort der Stadtwerke gescheitert, erinnert sich Danner. Seitdem der Vorschlag 2011 "auf dem Verwaltungsweg" abgelehnt worden sei, habe es aber eine "deutliche technische Weiterentwicklung" gegeben, heißt es im Papier. Daher, so Danner, "wollen wir nochmal versuchen zu eruieren, was denn möglich ist". Zudem gebe es nun "einen bundesweiten Konsens zum Ausbau der erneuerbaren Energien". Auch auf dem Münchner Stadtgebiet müssten daher alle Optionen "ernsthaft" in Erwägung gezogen werden. Wenn es nach den Lokalpolitikerinnen und -politikern geht, könnte man so den "Windkraft-Wahrzeichen" an der A 9 im Norden eines an der A 94 im Osten folgen lassen. Ob es dazu kommt, muss nun das zuständige Referat prüfen.