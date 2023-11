Man schrieb das Jahr 1977. Die Frauenbewegung hatte schon einen weiten Weg zurückgelegt und einiges in Gang gebracht. Und doch waren Männer in vielen, ja den meisten Bereichen weiterhin tonangebend. So auch in der Bildenden Kunst. So waren die Münchner Künstlergruppen von Spur bis Kollektiv Herzogstraße durchweg männlich geprägt. Obwohl es immer mehr Künstlerinnen gab, die mit ihren Werken präsent waren. Doch die ihnen gebührende Aufmerksamkeit blieb oft aus.