2. September 2018, 18:04 Uhr Volkshochschule Wissensdurst und Bildungslust: 9000 Kurse im Herbst- und Winterprogramm

Es gibt Dutzende Kurse und Vorträge zur aktiven Gesundheitsvorsorge für alle Altersklassen, auch spezielle Angebote für Senioren wie Yoga, Qigong und Pilates.

Von Thomas Anlauf

Wie viel ist genug? Wie viel Intoleranz braucht die Toleranz? Und was kommt nach dem Happy End? Solche und mehr Fragen wirft die Münchner Volkshochschule (MVHS) zum Start in ihr Herbstprogramm auf und löst die Kampagne mit dem Satz auf: "Antworten beginnen mit Fragen." Und den Wunsch nach klugen Antworten haben die Münchner ganz offensichtlich. Im Programmjahr 2017 zählte die größte Volkshochschule Deutschlands 260 000 Belegungen bei 19 000 Veranstaltungen. 34 000 Münchner lernen derzeit 54 Fremdsprachen an der MVHS. Doch die Bildungseinrichtung leistet auch Integrationsarbeit: Das Fach Deutsch als Fremdsprache inklusive Prüfungen wurde zuletzt 31 000 Mal belegt.

Zum Herbst- und Winterprogramm, das Anfang Oktober startet, hat die Volkshochschule wieder 9000 Kurse zusammengestellt. Der wohl prominenteste Dozent, Münchens langjähriger Oberbürgermeister Christian Ude, ist auch diesmal wieder mit seiner Diskussionsreihe "Politik der Woche" dabei. Er wird unter anderem mit der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Sahra Wagenknecht, sowie dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, und dem Publikum diskutieren. Es gibt Dutzende Kurse und Vorträge zur aktiven Gesundheitsvorsorge für alle Altersklassen, auch spezielle Angebote für Senioren wie Yoga, Qigong und Pilates.

Auch zahlreiche Weiterbildungskurse in Kooperation mit Münchner Betrieben gibt es ebenso wie ein mehr als 200 Seiten starkes Angebot zur Kultur, Kunst und Kreativität. Die Münchner Volkshochschule ist außerdem Prüfungszentrum für die weltweit anerkannten Cambridge-Prüfungen, die als Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse dienen. Erstmals gibt es einen Jahreslehrgang "Literarisches Schreiben", der Interessierte in ihren literarischen Projekten, etwa dem Schreiben eines Romans, in Seminaren und Workshops unterstützt.

Neu ist auch das Unterrichtszentrum der Volkshochschule in Moosach, das im Oktober eröffnen wird. Dort werden künftig etwa 400 Kurse jährlich angeboten. In dem Neubau direkt am Bahnhof Moosach gibt es fünf Lernräume, einen großen Bewegungsraum für Gesundheit und Fitness sowie einen schallgedämmten Musikraum mit Instrumenten. Sämtliche Räume sind natürlich barrierefrei. Am 18. Oktober wird es dort einen Tag der offenen Tür geben.

Die Anmeldungen für das Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule haben am 1. September begonnen, die mit 879 Seiten ziemlich gewichtigen Kursbücher sind von sofort an in allen Stadtbereichszentren der MVHS, dem Unterrichtszentrum Einstein 28 sowie der Zentrale im Gasteig, den diversen Stadtbibliotheken, der Stadtinformation im Rathaus sowie in verschiedenen Münchner Buchhandlungen erhältlich, im Internet steht das Programm unter www.mvhs.de bereit zum Abruf.