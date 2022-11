Bei einem Verkehrsunfall in Kirchtrudering ist am Montagmorgen ein 48 Jahre alter Münchner von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der mit mehr als zwei Promille alkoholisierte Mann wollte in der Dunkelheit gegen 6.30 Uhr an einer Bushaltestelle den Schatzbogen überqueren und hatte dabei offenbar nicht auf den Verkehr geachtet.

Ein 46 Jahre alter Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Betrunkenen zusammen. Dieser wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und landete dann auf der Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo ein Schädelbasisbruch sowie eine Armfraktur festgestellt wurden.