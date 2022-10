Die Fahrt zweier betrunkener Männer in einem Kleintransporter endete am frühen Sonntagmorgen an einem Baum am Straßenrand in der Maxvorstadt. Möglicherweise sei der nicht angeschnallte und alkoholisierte 27-jährige Beifahrer gegen 4.15 Uhr beim Abbiegen von der Luisenstraße auf den ebenfalls betrunkenen 20-jährigen Fahrer gefallen, der daraufhin das Steuer verrissen habe und von der Fahrbahn abgekommen sei, berichtet die Polizei. Die genauen Umstände müssten aber noch geklärt werden.

Ein Schnelltest beim Fahrer habe einen Alkoholwert von 1,9 Promille ergeben, beim Beifahrer sei kein Test möglich gewesen. Der Rettungsdienst habe ihn mit Schnittverletzungen am Schädel und einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro.