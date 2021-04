Beim Einparken vor dem Supermarkt hat eine 65-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis München am Montag eine 60-jährige Fußgängerin umgefahren und schwer verletzt. Die 65-Jährige wollte ihren Wagen gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Biberger Straße abstellen. Als sie gerade in eine freie Parklücke einfahren wollte, kam ihr die 60-Jährige entgegen. Sie wurde von dem Auto erfasst, stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.