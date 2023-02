Eine Autofahrerin ist am Mittwochvormittag mit ihrem Wagen in das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München gerauscht. Eine ältere Fahrerin habe gegen 11 Uhr beim Ticketziehen am Nord-Parkplatz offenbar Gas- mit Bremspedal verwechselt und sei deshalb unabsichtlich in einen Nebeneingang des OEZ gefahren, berichtet die Polizei. Die Frau habe nur leichte Verletzungen an der Hand und Schulter davongetragen, sei aber vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.

Laut Feuerwehr, die sich ebenfalls am Einsatzort befindet, fuhr das E-Fahrzeug zirka 20 Meter in das Gebäude und kam an der Rolltreppe zum Stehen. Dort sei es leicht am Handlauf aufgefahren. Unbeteiligte seien nicht zu Schaden gekommen. Der Polizei- und Feuerwehreinsatz läuft derzeit noch. Die Riesstraße und die Hanauer Straße sind wegen des Unfalls gesperrt.