17. Oktober 2018, 18:53 Uhr Und jetzt? Der Gast soll herausschmecken, was er auf dem Teller hat

Der Sternekoch Bobby Bräuer plädiert in seinem neuen Buch für eine Küche, die beim Kochen und beim Essen vor allen Dingen Spaß machen soll

Interview von Franz Kotteder

Bobby Bräuer, 58, ist einer der besten Köche Münchens. Der Gourmetführer Michelin zeichnet ihn seit 2014 mit zwei Sternen aus. Seine Karriere begann in Otto Kochs Le Gourmet; sie führte ihn vom Al Pino in Solln über den Königshof, wo er seinen ersten Stern bekam, das Victorian in Düsseldorf, den Brandenburger Hof in Berlin sowie das Petit Tirolia in Kitzbühel zurück nach München in die BMW-Welt. Dort ist er für die gesamte Gastronomie zuständig, vor allem aber für das Gourmetrestaurant Esszimmer. Nun hat er sein Buch "1 Hot Dog und 2 Sterne" veröffentlicht (Gräfe und Unzer, 240 Seiten, 29,99 Euro).

SZ: Eigentlich handelt es sich bei Ihrem Buch ja um eine Autobiografie - und um eine Beschreibung der fünf verschiedenen Gastro-Zonen der BMW-Welt.

Bräuer: Stimmt. Ich wollte nicht ein weiteres Buch über ein Sternerestaurant machen. Die Komplexität des Gebäudes ist so interessant, dass ich aufzeigen wollte, was hier so alles passiert. Dass wir hier vom Fine Dining bis hin zum Catering für 1200 Personen alles autark abwickeln können.

Die Rezepte beziehen sich aber nicht auf die einzelnen Stationen des Kochs Bräuer, sondern auf die BMW-Welt?

Ja, auf die verschiedenen Restaurants oder Outlets: das Coopers, das Biker's, den Eventbereich, die Bavarie und das Esszimmer. Ich bin ja für alle gleichermaßen verantwortlich. Und das macht ja auch nach wie vor Spaß.

Das merkt man, wenn man im Esszimmer zu Gast ist. Ist da jemand scharf auf den dritten Stern?

Es gibt ja jetzt in München mit Jan Hartwig im Bayerischen Hof wieder einen Drei-Sterne-Koch. Das war's vermutlich erst mal (lacht). Aber es macht ja auch Spaß! Und man muss sich ja auch selbst immer wieder anspornen. Und die eigene Mannschaft will ja schon auch was sehen. Die Frage ist aber: Was genau ist das Ziel? Und ich koche ja letztlich für die Gäste.

Na gut. Das sagt aber jeder Koch!

Ja, klar (lacht). Aber ich möchte jeden Tag auch zeigen, was wir können. In diesem Beruf, wie in vielen anderen auch, darf man nicht stillstehen. Und je größer ein Unternehmen ist, desto mehr musst du eben nach links und rechts schauen, was die anderen machen. Jedes Outlet hier trägt seinen Teil dazu bei zum wirtschaftlichen Erfolg. Also, es wird nie langweilig hier.

Wie frei, wie kreativ kann man da eigentlich noch arbeiten?

Doch, das geht nach wie vor sehr gut.

Jedenfalls besser als in Ihrer Station davor, in Kitzbühel. Aus dieser Zeit kommt ein Rezept für den Hot Dog, der auch im Titel des Buches vorkommt.

Als ich dort anfing, gab es nur das Gourmetrestaurant und den Golfclub, das Hotel und das Spa waren noch nicht gebaut. Für das Spa musste der Fels bis in 15 Meter Tiefe gesprengt werden, da wackelte die Küche, das war wie im Film. Wir kochten auch für die 120 Bauarbeiter, damit die nicht jedes Mal nach Kitzbühel reinfahren mussten, und wir kauften im Internet dafür auch extra einen Imbisswagen.

Einen Foodtruck, sozusagen?

Ja. Nur viel einfacher. Es gab Sandwiches, Kuchen, Kaugummis, Suppe und Zigaretten, aber keinen Alkohol. Und bei der Eröffnung haben wir dann einen Kronleuchter an einen Kran gehängt und im Imbisswagen für die Gäste Hot Dogs ausgegeben.

Sie haben ohnehin eine Schwäche für einfache Gerichte. Im Kochbuch gibt es Fish & Chips, eine Ochsenfetzensemmel und eben den titelgebenden Hot Dog.

Ich finde es wichtig, dass man als Koch breit aufgestellt ist. Da wird man flexibler und offener. Man ist dann nicht nur fokussiert auf seine 45 Plätze, wie hier im Esszimmer. Man kann alle Gerichte so oder so interpretieren. Im Buch sind ja Sandwiches dabei, es ist ein Eintopf mit dabei, nicht nur das High End. Was ja auch zu Hause relativ schwierig umzusetzen ist.

Es ist aber ohnehin vieles vereinfacht?

Ich habe ein paar Sachen weggelassen. Wobei: Bei den Gerichten vom Esszimmer ist schon die ganze Bandbreite enthalten. Man kann aber zu Hause immer was weglassen. Wenn ich mal die Taube nehme: Da reicht die Taube, die Soße und ein Gemüse dazu: Trotzdem ist das ein schönes Gericht und schmeckt gut.

Aber eine gewisse Zeit für die Zubereitung braucht es schon.

Klar. Man muss das auch immer in Relation sehen: Warum sind wir Köche so viele Stunden hier drin? Und warum arbeiten für relativ wenig Gäste acht Köche? Und dass dann nur für einen Abendservice? Das hat schon alles seinen Grund und liegt nicht daran, dass wir so langsam sind. Es ist halt aufwendig, und es wird jeden Tag so gut wie komplett frisch gemacht.

Wo geht Ihrer Ansicht nach der Trend in hin in der gehobenen Küche?

Schwer zu sagen. Ich finde, man sollte dabei bleiben, dass der Gast das, was er auf dem Teller hat, auch herausschmeckt. Dass er es wiedererkennt und dass es für ihn nachvollziehbar ist, was da in der Küche passiert ist. Man sollte nicht zu viel an den Produkten herumdoktern und das Produkt im Zentrum lassen. Da haben viele inzwischen eine eigene Auffassung davon. Manche Sachen, die ich sehe oder lese, verstehe ich auch nicht mehr.

Ans Aufhören denken Sie aber noch nicht?

Nein. Aber ich mache mir da keine Gedanken und keine großen Pläne: Es kommt, wie es kommt. Unser Pachtvertrag ist jetzt bis 2023 verlängert worden. Und danach schauen wir weiter. Mir macht das Kochen jedenfalls nach wie vor großen Spaß.