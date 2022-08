Der Fotograf und Aktionskünstler Hartmut Keitel hat seinen "Müllfisch", eine mit Plastikabfall gefüllte Skulptur aus Stahlrohren, nun an der Isar aufgestellt, an der Reichenbachbrücke, Ecke Eduard-Schmidt-Straße. Die Passanten sollen einen Eindruck gewinnen von der Plastikmenge, die jeden Tag an den Ufern zurückgelassen wird. Auf einer Stele kann sich der interessierte Betrachter über einen QR-Code mit einem Plastik-Atlas verlinken, den das Heinrich-Böll-Institut mit namhaften Wissenschaftlern erstellt hat. Keitel engagiert sich seit 2011 im Verein "Deine Isar" für mehr Sauberkeit an Münchens Fluss.