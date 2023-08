Tutzing:Zug prallt nach Unwetter gegen umgestürzten Baum

Bei einem Unwetter ist in Oberbayern ein Zug gegen einen Baum geprallt. Wie ein Sprecher der Bahn am Montag mitteilte, fuhr der Zug am Sonntagabend gegen den Baum, der wahrscheinlich aufgrund von Witterungsereignissen ins Gleis gestürzt war.

Der Unfall passierte auf der Strecke zwischen Tutzing und Weilheim. Ungefähr 30 Reisende befanden sich im Zug. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Passagiere konnten ihre Fahrt mit dem Schienenersatzverkehr fortführen.

Nach Angaben des Bahn-Sprechers sind auf der Strecke aktuell keine Zugfahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auch zwischen Übersee und Traunstein ist die Bahnstrecke gesperrt. Bei Traunstein hatte am Sonntag ein Bauzug gebrannt. Darum fallen die BRB-Züge zwischen München und Salzburg voraussichtlich für zwei Tage aus. Diese Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Fernverkehr.