Für Tango-Liebhaber und solche, die es werden wollen, gibt es von 2020 an einmal im Monat einen Tango-Tanzabend. Startschuss der "Milonga Cultural" ist am Mittwoch, 8. Januar, von 19.30 Uhr an im Kulturzentrum Trudering an der Wasserburger Landstraße 32. Von 19.30 bis 20 Uhr geben die Leiter der Münchner Tangoschule "tango-x", Patrizia und Michael Kronthaler, einen kostenlosen Schnupperkurs. Die Milonga dauert ungefähr bis 23 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die weiteren Termine sind immer mittwochs: 12. Februar, 11. März, 1. April, 13. Mai und 10. Juni. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturzentrum-trudering.de.