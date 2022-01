Isabella Hernadi folgt Winfried Frey an der Spitze der Truderinger Kultureinrichtung und will den Fokus vor allem auf Kinder und Eltern legen.

Von Ilona Gerdom

Detailansicht öffnen Isabella Hernadi hat die Leitung im Truderinger Kulturhaus übernommen. (Foto: Stephan Rumpf)

"Von Anfang an hat uns Corona fest im Griff gehabt", sagt Winfried Frey über die vergangenen zwei Jahre. In dieser schwierigen Zeit leitete er das Kulturzentrum in Trudering. Nun hat er sich verabschiedet, übergibt an seine Nachfolgerin Isabella Hernadi, die bereits viel Erfahrung mit Stadtteilkultur hat.

Die Pandemie führte letztlich zu Freys Weggang: "Der Hauptgrund war Corona", sagt der 53-Jährige. Dadurch habe er den Spaß verloren. Trotz Einschränkungen durch Auflagen und Infektionsschutz hat Frey seit Mai 2020 einiges auf die Beine gestellt. Dazu gehört zum Beispiel das "Truderinger Fensterbrettl", ein Kleinkunstwettbewerb, um dem "Nachwuchs eine Chance zu geben". Damit habe man einen "durchaus hochwertigen Preis erschaffen".

Das Projekt soll beibehalten werden, denn auch die neue Chefin findet: "Das ist eine tolle Geschichte. Der Nachwuchs muss gefördert werden." "Ein schöner Erfolg" sei zudem, dass das Kulturzentrum den Ticketverkauf ins Digitale verlegen konnte, sagt Frey nicht ohne Stolz. Und jetzt? "Bei mir wird's ähnlich wie vorher", erklärt Frey. Als "Soloselbstständiger" möchte er wieder in den Schauspielbereich. Seinen Schwerpunkt will er allerdings auf seine Autorentätigkeit setzen.

Fünf Jahre lang hat die Kulturmanagerin für das Kulturhaus Milbertshofen gearbeitet

Für das Stadtteilhaus sei eine "gute Wahl getroffen" worden, findet Frey. Nachfolgerin Isabella Hernadi hatte das Haus bereits interimsweise geführt. Zum Januar hat sie die Leitung nun fest übernommen. Bekannt ist die 59-Jährige vor allem in Milbertshofen. Dort lebt sie nicht nur seit 35 Jahren, sondern war auch lange Zeit im Viertel aktiv: Sie arbeitete für den Verein Stadtteilarbeit am Aufbau eines Kinder- und Frauen-Secondhandshops, war beim Frauennetzwerk und im Kinder- und Jugendbereich aktiv, wurde Regionalbeauftragte bei "Elterntalk".

Und schließlich arbeitete sie fünf Jahre als Veranstaltungsmanagerin und kaufmännische Leiterin im Kulturhaus Milbertshofen. In Trudering will sie ihren Fokus vorerst auf Kinder und Eltern legen. Außerdem will sie das Haus fit für die Zukunft machen und die vom Vorgänger angestoßene Digitalisierung weiter voranbringen.