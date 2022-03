Während ein älteres Ehepaar geschlafen hat, ist am vergangenen Freitag in die Doppelhaushälfte der Senioren in Trudering eingebrochen worden. Der mehr als 80 Jahre alte Bewohner war gegen zwei Uhr in der Nacht aufgewacht, weil er glaubte, Geräusche gehört zu haben - doch er dachte sich nichts dabei und schlief weiter. Erst nach dem Aufstehen am Morgen um acht Uhr bemerkte das Ehepaar, dass ein Fenster aufgehebelt worden war und offen stand. Der oder die Täter waren offensichtlich im ganzen Haus unterwegs gewesen, in mehreren Zimmern waren Schubläden und Schränke aufgemacht worden. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen ein Portemonnaie mit rund 1000 Euro Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit in der Nähe des U-Bahnhofs Moosfeld etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.