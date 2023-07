Dieb will Rolex-Uhr stehlen

Den Verschluss ihrer teuren Rolex-Uhr "Daytona" hatte ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Trickdieb am Freitag gegen 18 Uhr schon öffnen können, dann fuhr ihm die 81-Jährige noch in die Parade und vereitelte einen herben Verlust. Wie die Polizei berichtet, habe der etwa 1,80 Meter große, normal-kräftige Mann mit bräunlicher Haut, schwarzen, kurzen glatten Haaren, weißen Bermudas und weißem Oberteil unter dem Vorwand, er sei "Hand-Arzt" das Handgelenk der Seniorin am Prinzregentenplatz berührt. Als die Ablenkung nicht mehr half und die Frau ihre andere Hand auf die Uhr legte, flüchtete der Mann zu Fuß.