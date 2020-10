Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Schlafloser Wachmann: Moritz Bleibtreu hat bei seinem Regiedebüt "Cortex" auch das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle übernommen. (Foto: Gordon Timpen/Warner)

Die meisten Menschen gehen ins Kino, um mit offenen Augen zu träumen. Okay, manchmal träumen sie auch mit geschlossenen Augen - dann aber war die Nacht davor zu kurz oder ist der Film nicht ganz so überzeugend. Ansonsten funktioniert die Traumerfüllungsmaschine Kino noch, selbst 125 Jahre nach den ersten Filmvorführungen der Brüder Lumière. Deshalb hat Moritz Bleibtreu auch den Beruf gewechselt und erstmals einen Film inszeniert, fürs Kino natürlich und nicht fürs Fernsehen oder einen der vielen Streaming-Dienste. Bleibtreu spielt in Cortex aber auch die Hauptrolle: Einen Wachmann, der nachts nicht schläft und tagsüber müde ist, der nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden kann. Als seine Frau (Nadja Uhl) eine Affäre mit einem Kriminellen (Jannis Niewöhner) beginnt, erkennt sich der Wachmann in dem halb so jungen Liebhaber selbst. Und das ist erst der Anfang einer verzwickten Story, die sich Moritz Bleibtreu selbst ausgedacht hat und bei der das Publikum ganz genau hinschauen sollte. Wer gerne träumt, ist hier richtig - wer dagegen schläft, verpasst garantiert etwas.

Cortex, Regie: Moritz Bleibtreu