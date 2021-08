Das heutige Stadtviertel Thalkirchen war bereits um 1900 ein beliebtes Ausflugsziel vor den Toren Münchens, mit Bahnanschluss, Heilbädern und Rummelplatz. Auf einer Führung zeigt Bettina Rühm am Sonntag, 8. August, von 11 Uhr an, wie die Geschichte Thalkirchens den Ort noch heute prägt. Was machten die Isarflößer nach ihrer Ankunft, warum war die Isartalbahn auch im Winter wichtig, und mit welchem Superlativ glänzt die Thalkirchner Brücke? Der Spaziergang führt auch zu heutigen Thalkirchner Attraktionen: Hier kommen sowohl Freunde des Wilden Westens wie Fans des wilden Wassers auf ihre Kosten. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Kiosk "1917" vor der Thalkirchner Brücke. Anmeldung unter www.stattreisen-muenchen.de. Die Teilnahme kostet 13 Euro, ermäßigt elf Euro.