Der Krieg und seine Folgen - auch von Szczepan Twardoch kann man darüber einiges erfahren. In Polen gehört er seit Romanen wie "Morphin" oder "Der Boxer" zu den wichtigsten Schriftstellern. In seinem aktuellen Roman "Demut" (Berlin Verlag) beschreibt er die Umbrüche in Europa rund um den Ersten Weltkrieg anhand des schlesischen Offiziers Alois Pokora, den es nach Berlin verschlägt, wo er die revolutionären Wirren und unter anderen Rosa Luxemburg erlebt. Im Rahmen der Ausstellung "Stille Rebellen" der Kunsthalle liest Twardoch nun im Literaturhaus.

Szczepan Twardoch: "Demut", Literaturhaus, Do., 19. Mai, 20 Uhr, Saal & Stream, literaturhaus-muenchen.de