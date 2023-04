Diabetes Typ 1 ist die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter. Die Tendenz steigt, bei Kindern unter fünf Jahren wächst die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr um rund sechs Prozent. SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt spricht am 17. April gemeinsam mit Expertinnen und Experten über neue Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Denn die Autoimmunerkrankung kann heute bereits in einem frühen, symptomfreien Stadium diagnostiziert werden.

Präventive Therapie kann daraufhin den Ausbruch der Krankheit hinauszögern. Mit dem Filmemacher Bastian Niemeier wird auch ein seit der Kindheit Betroffener über seinen Umgang mit der Krankheit sprechen. Fragen an die Gäste können vorab per Mail an veranstaltungen@sz-erleben.de geschickt werden.

"SZ-Gesundheitsforum: Diabetes bei Kindern", Online-Veranstaltung, Montag, 17. April, 19.30 Uhr, kostenlos, Anmeldung zum Livestream erforderlich unter sz-erleben.sueddeutsche.de