Von Heiner Effern

Nach einem Streit unter Nachbarn in Untersendling ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Der Grund für die blutige Auseinandersetzung am frühen Freitagabend soll eine Bagatelle gewesen sein. Möglicherweise ging es um die Müllentsorgung. Ein 19 Jahre alter Schüler wurde laut Polizei mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand habe sich mittlerweile stabilisiert, er liege aber immer noch auf der Intensivstation. Sein 44 Jahre alter Widerpart wurde mit leichten Verletzungen ambulant versorgt. Der Nachbarschaftsstreit soll laut Polizei schon länger schwelen. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden, der 44 Jahre alte Verdächtige befinde sich in Untersuchungshaft.