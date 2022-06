Bei einer Verpuffung leicht entzündlicher Reinigungsmittel ist in einer Wohnung in Steinhausen ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 23-Jährige hatte am Freitag mit den Mitteln gearbeitet, was nach ersten Erkenntnissen der Polizei zur Verpuffung führte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Es entstand ein Brand im Bereich der Küche - dessen genaue Ursache war aber noch unklar. Auch, ob es sich um handelsübliche Mittel handelte, war nicht bekannt. Der 23-Jährige konnte zwar noch selbstständig die Wohnung verlassen, musste aber aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Aktuell ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar.