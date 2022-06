Seniorin ertrinkt im Starnberger See

Der Starnberger See lockt im Sommer viele Badegäste an, dabei kommt es immer wieder zu Badeunfällen.

Eine 90-Jährige ist beim Baden im Starnberger See gestorben. Die Seniorin war am Freitag bei Feldafing baden gegangen und wurde kurze Zeit später von Badegästen leblos im Wasser treibend aufgefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Rettungskräfte konnten die Frau schnell bergen und versuchten, sie zu reanimieren - dies blieb aber erfolglos. Der genaue Unfallhergang war unbekannt, die Polizei geht derzeit aber davon aus, dass die Seniorin ertrank.