"Durch silberne und goldene Münzen in einer Stunde von der Antike in die Gegenwart und einmal um die ganze Welt wandern": So beschreibt Martin Hirsch das Faszinierende seines Arbeitsplatzes. Der Oberkonservator ist seit 1. Juli Leiter der Staatlichen Münzsammlung in der Münchner Residenz. Er tritt die Nachfolge von Friedrich Klose an, der das Haus, dessen Sammlung auf Herzog Albrecht V. (1550-1579) zurückgeht, über 13 Jahre geleitet hat. Hirsch hat Kunstgeschichte, Philosophie und Bayerische Kirchengeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und in Kunstgeschichte promoviert. Er ist seit 2007 - zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter - an der Staatlichen Münzsammlung beschäftigt. Im Jahr 2011 folgte seine Ernennung zum Konservator, 2016 zum stellvertretenden Direktor. Außerdem ist Hirsch Mitglied in mehreren kunst- und kulturwissenschaftlichen Fachgremien, Mitherausgeber von Fachbüchern und -zeitschriften sowie Lehrbeauftragter am Institut für Kunstgeschichte der LMU. Kunstminister Markus Blume nannte ihn "einen renommierten und national wie international vernetzten Experten der Numismatik.