Immerhin 180 Fußballfreunde hatten sich am Samstagnachmittag auf der Sportanlage des SV Donaustauf eingefunden. Das, was sie von ihren eigenen Bayernliga-Fußballern und jenen des SV Pullach angeboten bekamen, war jedoch nichts für Feingeister. Eher ein Abnutzungskampf mit wenigen Torszenen, vor allem im ersten Durchgang. Nach der Pause scheiterte Pullachs Spielertrainer Alexander Benede aus kurzer Distanz an Donaustaufs Torwart Ludwig Räuschl (50.), ehe Benedes neuer Assistent, der aus Dachau nach Pullach gewechselte Christian Doll, wegen angeblichen Nachtretens die rote Karte sah (55.). Kurz danach musste auch der Staufer Krystian Kowalczyk (59./Notbremse) gehen, die verbliebenen Akteure konnten die neuen Räume jedoch auch nicht nutzen. In der Endphase wurde es dann doch noch dramatisch: Nachdem die Gastgeber auch noch Alexander Stierstorfer verloren hatten (Gelb-Rot, 90.), gelang Florian Folger nach Pass von Tobias Lotter der 1:0-Siegtreffer für Donaustauf (90.+2). Mit dem Schlusspfiff sah Pullachs Justin Gaigl die Ampelkarte.